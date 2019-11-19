شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الراقصة "صوفينار" تستعرض رشاقتها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 صوفينار نشرت الفنانة الاستعراضية الأوكرانية "صافيناز"، مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام "استورى"

وظهرت صافيناز جالسة، مرتدية "بدي" أسود وحذاء "بوط" طويل "مشجر"، وبإحدى الصورة أمسكت بوردة. Advertisements واستعرضت صافيناز رشاقتها فى الصور بطرق عديدة للجلوس. وتنتظر صافيناز عرض فيلمها الجديد أنت حبيبى وبس مع محمود الليثى والمطربة بوسى.

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