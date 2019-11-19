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شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تضامنت "إليسا" مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أليسا
تضامنت الفنانة اللبنانية، إليسا، مع الصحفي الفلسطيني، معاذ عمارنة، بعد أن فقد عينه اليسرى بسبب رصاصة أطلقها عليه قناص إسرائيلي أثناء تغطيته المواجهات بشمال الخليل في الضفة الغربية.
ونشرت الفنانة إليسا على صفحتها في "تويتر" صورة تغطي بها عينها كرمز للتضامن مع الصحفي، وعلقت: "كلنا معاذ عمارنة الله ينتقم منن".
“تضامن اليسا مع معاذ العمارنة “
وأطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية للتضامن مع الصحفي معاذ عمارنة، لاقت تفاعلا كبيرا.
وأصيب الصحفي عمارنة (35 عاما)، ويعمل مع وكالة "سند"، ظهر يوم الجمعة، برصاصة في عينه أطلقها الجيش الإسرائيلي تجاهه أثناء تغطيته الصحفية لفعالية مناهضة للاستيطان بقرية صوريف بشمال الخليل.
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