بعد دخولها المستشفى.. هكذا طمأنت غادة عادل الجمهور على صحتها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية غادة عادل حقيقة خضوعها لجراحة دقيقة، مؤكدة إنها شعرت بآلام لا تحتمل في منطقة البطن وتوجهت على الفور إلى المستشفى وبعد الفحوصات تبين إصابتها بالتهاب حاد في الزائدة الدودية استلزم خضوعها لجراحة لاستئصالها، ولم تمكث داخل المستشفى غير يوم واحد فقط.

غادة أكدت تواجدها حاليا في منزلها بحالة صحية جيدة، مشيرة إلى إنها تحتاج إلى تمضية بقية الأسبوع في فترة نقاهة، وبعدها ستعود لمواصلة عملها الفني، حيث وافقت على مشاركة الفنان محمد رمضان بطولة مسلسله الجديد “البرنس” المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2020.

يذكر أن غادة عادل انتهت من تصوير كل مشاهدها في مسلسل “مملكة إبليس” المقرر عرضه أولا عبر منصة خاصة على الإنترنت وبعدها سيتم تسويقه عبر الفضائيات، ويشارك في بطولته سلوى خطاب ورانيا يوسف وفيدرا وإيمان العاصي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية، والتى تُسمى “حارة حدوقة” وقت قيام ثورة يناير، حيث تربط العديد من الأحداث الغامضة بين نساء الحارة، وتقدم رانيا يوسف شخصية “حنية”، وغادة عادل “أزهار”، وإيمان العاصي “داليدا”، وسلوى خطاب “كاسيه”، وأحمد داود “الخواجة”، ونانسي صلاح”دوسة”، ومحمود الليثي “العجوز”، وخالد أنور “بودي”، ومحمد جمعة “مخيمر”، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.