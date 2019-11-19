فريق "واما" يكشف كواليس مسيرتهم الفنية لـ"قهوة أشرف"

القاهرة – لايف ستايل
يكشف فريق واما الغنائي الذي يضم كلًا من أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، عن كواليس مسيرتهم الفنية خلال الحلقة المقبلة من برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي على شاشة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً.
ويتحدث فريق واما خلال الحلقة عن تفاصيل ألبومهم الأخير "الصيف ابتدى"، ويوضح أسباب انفصالهم فنيًا خلال الفترة الماضية، ولماذا عادوا للتعاون معًا مرة أخرى.
وكان أول ظهور لفريق "واما" في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: "يا ليل" في 2003، و"يا غالي عليا" في 2005، و"رايحة جاية" في 2010، و"كان يا ما كان" 2015، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: "زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا"، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية "مشوار طويل" لفيلم "تيتو"، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.
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