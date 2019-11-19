رنا سماحة تكشف عن مفاجأة جديدة لجمهورها

يستعد عدد من النجوم، لإحياء عدد من حفلات رأس السنة الميلادية المقبلة 2020.
وأعلنت المطربة رنا سماحة، لجمهورها، عن أولى حفلاتها في رأس السنة، المقرر إقامته يوم 30 ديسمبر المقبل، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
الجدير بالذكر أن رنا سماحة، طرحت مؤخراً أغنية "أميرة الحب"، وحققت نجاحاً كبيرا.
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