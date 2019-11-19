أحمد عز يقترب من توديع "العارف"

يواصل النجم أحمد عز تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم " العارف : عودة يونس"، ليبدأ بعد ذلك المخرج أحمد علاء في عمليات المونتاج والمكساج، تمهيدا لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

يشارك في بطولة فيلم " العارف : عودة يونس" محمود حميدة ، كارمن بصيبص، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء.

ويواصل عز أيضا بروفات مسرحيته الأولى "علاء الدين" والمقررعرضها في ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولتها هشام إسماعيل، تارا عماد، وسامي مغاوري، من تأليف ورشة كتابة، حسن المهدي، ضياء محمد، محمد طلعت، محمد جلال، وأحمد شيكو، وإخراج مجدي الهواري.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :

محامي عز يؤكد ننتظر قرار النيابة في اعتداء شقيقة زينة عليه

أحمد فهمي يقترب من انتهاء تصوير "العارف" مع أحمد عز