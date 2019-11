شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أنتونى هوبكنز فى العرض الخاص لفيلم "سيد الفاتيكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من أنتونى هوبكنز وجوناثان برايس على حضور العرض الخاص لفيلم The Two Popes سيد الفاتيكان، فى كاليفورنيا، وهو العمل الذى يتناول نظرة مقربة حول نقطة تحول تاريخية فى الكنيسة الكاثوليكية، وهو من إخراج المخرج الذى ترشح لجائزة الأوسكار "فيرناندو ميريليس"، ومن المقرر أن يعرض فى 20 ديسمبر المقبل.

فيلم The Two Popes ليس أول الأفلام التى تتناول حياة البابا، حيث سبق وأن قدم فيلم " Pope John Paul II " الذى أنتج عام 1984 ، والعمل يرتكز على قصة حياة يوحنا بولس الثانى منذ أيامه الأولى كناشط فى بولندا حتى وصوله إلى منصب البابا، وكان الفيلم أول ظهور لألبرت فينى فى التليفزيون الأمريكى.

وفيلم " Francis: Pray for Me " أرجنتينى إنتاج 2015، بطولة داريو جراندينيتى جسد دور البابا فرنسيس، والعمل يستند على كتاب " Pope Francis: Life and Revolution " ، ويلقى نظرة على حياة خورخى ماريو بيرجوجليو، تشكل أيام طفولته المبكرة فى الأرجنتين ليصبح البابا فرنسيس.

أما الفيلم التليفزيونى الإيطالى " Paul VI: The Pope in the Tempest " الذى أنتج عام 2008 من إخراج فابريزيو كوستا، تناول حياة البابا بولس السادس، والعمل من بطولة فابريزيو جيفونى ومورو مارينو وإخراج فابريزيو كوستا .

ومن بين الأفلام أيضا " The Young Pope " والذى قام بتأليفه وإخراجه باولو سورنتينو، وقام ببطولته جود لو، وتدور أحداثه حول بداية البابوية من لينى بيلاردو أول بابا أمريكى فى التاريخ، وشارك جود لو فى بطولة العمل عدد من أهم وأشهر النجوم من أبرزهم ديان كيتون وسيلفيو أورلاندو وغيرهم.

ومن الأفلام الخيالية حول البابا، فيلم " Pope Joan " الذى عرض عام 2009 هو فيلم ملحمى دولى من إنتاج بيرند آيشينجر امرأة من أصل إنجليزى ولدت فى مدينة إنجلهايم الألمانية فى القرن التاسع تتنكر فى صورة رجل وترتفع فى صفوف الفاتيكان، والفيلم من إخراج الألمانى Sönke Wortmann ، والفيلم شارك فى بطولته عدد كبير من النجوم من أبرزهم جوانا ووكاليك وديفيد وينهام وجون جودمان وغيرهم .