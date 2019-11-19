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شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع أرت ميكرز على "نصيبى وقسمتك 4" ومسلسل لرمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع شركة أرت ميكرز يمثلها المنتج أحمد عبد العاطى، على تقديم الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الثالث، والذى عرض خلال الفترة الماضية على شبكة قنوات ON.
وشمل التعاقد بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأرت ميكرز تقديم مسلسل آخر لرمضان المقبل 2020، سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التعاون بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية عن التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامى، وأكد رئيس مجلس الإدارة تامر مرسى أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.
تامر مرسى وأحمد عبد العاطى
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