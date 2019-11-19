شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ويل سميث ترتدى الحجاب بعرض فيلم "هالة" فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت زوجة ويل سميث، جادا بينكيت الأنظار فى العرض الخاص لفيلم "هالة" بلوس أنجلوس، حيث ارتدت لفة حجاب "سبانش" كما تطلق عليها الفتيات.

فيلم "هالة" يتناول قصة فتاة باكستانية في سن المراهقة، وتعانى من فرق بين الثقافات التي تعيشها كمسلمة في بلد أجنبي.

آخر أعمال جادا كان فيلم "Angel Has Fallen" مع جيرارد بتلر، وذلك بالمشاركة مع مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان، والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

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وتدور أحداث الفيلم لتأتى تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.