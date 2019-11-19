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شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ويل سميث ترتدى الحجاب بعرض فيلم "هالة" فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
فيلم "هالة" يتناول قصة فتاة باكستانية في سن المراهقة، وتعانى من فرق بين الثقافات التي تعيشها كمسلمة في بلد أجنبي.
وتدور أحداث الفيلم لتأتى تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.
جادا بينكيت (1)
جادا بينكيت (2)
جادا بينكيت (3)
جادا بينكيت (4)
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