شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم إيميليا كلارك Last Christmas يخالف التوقعات ويفشل.. اعرف حقق إيرادات كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل فيلم الرومانسية والموسيقي Last Christmas، بطولة النجمة العالمية إيميليا كلارك، في اللحاق والمنافسة على المراكز الأولي من شباك التذاكر، وحصل على المركز الخامس في السباق برصيد إيرادات وصل لـ 22 مليون دولار خلال عرضه في دور السينما.

وخالف الفيلم التوقعات الأولية التي حددتها الشركة المنتجة وحصد على ما يقارب الـ 12 مليون دولار فقط في الافتتاحية الاولي له، بالرغم من رصد توقعات تخطي الـ 25 مليون دولار في الأسبوع الأول.

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الفيلم من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدور العمل في إطار الدراما والرومانسية، وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيميليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.