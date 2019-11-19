شكرا لقرائتكم خبر عن "بتنفسن منها".. الصحافة تحاول الوقعية بين خيرية أحمد وأختها سميرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الصحافة الأختين سميرة وخيرية أحمد فى مقارنة، رغم الاختلاف الكبير بينهما، فالأولى كانت تلعب الأدوار الرومانسية وغالبا ما تظهر فى دور الفتاة الرقيقة التى يتهافت حولها الرجال، أما الثانية فتميزت بتقديم الأدوار الكوميدية التى برعت فيها، ومع ذلك لم تسلم الشقيقتان من محاولات الوقيعة فى مانشتات الصحافة الفنية، التى اتهمت سميرة أحمد بالغيرة من نجاح خيرية.

سميرة أحمد وصفت تلك المانشتات فى تصريحات لـ"الخليج 365" بأنها أكثر ما أزعجها طوال مشوارها الفنى، وتساءلت فى استنكار: كيف تغار من أختها ؟! بل كانت تشعر بالسعادة كلما حققت خيرية نجاحا جديدا .

وتحدثت سميرة أحمد عن أختها خيرية التى تمر اليوم ذكرى رحيلها، وقالت: "خيرية أحمد" لم تكن أختى فقط بل صديقتى أيضا.. وأشعر بفراغ كبير بعد فقدانها.. كانت تسألنى عن أدوارى وتساعدنى فى حفظ منولوجات أفلام.. فمن المستحيل أن يكون للغيرة مكان بيننا".

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بدأت الفنانة خيرية أحمد مشوارها الفنى بالتحاقها بفرقة المسرح الحر واشتركت فى عدة مسرحيات منها "مراتى بنت جن" و"عبد السلام أفندى"، و"الرضا السامى"، و"المغناطيس"، و"الناس اللى تحت"، لتقدم بعد ذلك برنامج "ساعة لقلبك"، وانضمت بعد ذلك لفرقة مسرحية تحمل نفس اسم البرنامج، لتستكمل مشوارها فىى الخمسينات بالانضمام لفرقة إسماعيل يس، والتحقت بالمسرح الكوميدى فى الستينيات واشتركت فى مسرحيات "ممنوع الستات"، "العبيط"، "أختى سميحة"، و"نمرة 2 يكسب"، و"سفاح رغم أنفه"، كما عملت فى فرقة الريحانى، وقدمت أيضا مسرحيات أمام الفنان الراحل محمد عوض، منها "الطرطور"، و"طبق سلطة"، و"كلام رجالة"، وغيرها من المسرحيات.

وقدمت خيرية أحمد للسينما عددا كبيرا من الأفلام الكوميدية التى تعيش فى أذهان كل المصريين منها "حماتى ملاك"، "الفانوس السحرى"، "صباح الخير يازوجتى العزيزة"، "عريس مراتى"، ، "المشاغبين فى الجيش"، كما شاركت فى السنوات الأخيرة بسينما الشباب من خلال فيلم "ظاظا" مع هانى رمزى وزينة، وفيلم "بحبك وأنا كمان" مع مصطفى قمر وسمية الخشاب.

ولن ننسى أدوارها الشهيرة فى الدراما المصرية، إذ قدمت سلسلة أجزاء للمسلسل الكوميدى الشهير "ساكن قصادى" فى منتصف التسعينيات مع سناء جميل، ومحمد رضا، وعمر الحريرى، وأصبحت خيرية أحمد بطلة رئيسية فى الدراما التلفزيونية للعديد من المسلسلات التى قدمتها على مدار السنوات الأخيرة الماضية.