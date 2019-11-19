شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رانيا يوسف تظهر بالحجاب فى فيلم "صندوق الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها فى فيلم "صندوق الدنيا" مع المخرج عماد البهات، والذى تظهر فيه بشكل مختلف مرتدية الحجاب، إذ تجسد فتاة من طبقة شعبية، وتحلم بالزواج والعيش في حياة مستقرة، وكشف مخرج العمل عن صورة للشخصية التى تجسدها رانيا من كواليس التصوير جمعتها بالفنان صلاح عبد الله.



رانيا يوسف وصلاح عبد الله والمخرج عماد البهات

فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث الفيلم حول عدد من الحواديت والقصص، ويحكى قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أوالفشل.

وانتهت رانيا مؤخرا من تصوير الموسم الأول مسلسل "الآنسة فرح" المأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ويشاركها البطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى وتنتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس" مع غادة عادل وإيمان العاصى وسلوى خطاب، تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.