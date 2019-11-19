شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأخيرة لفيلم The Irishman لـ مارتن سكورسيزى.. قبل عرضه بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم The Irishman للمخرج العالمى مارتن سكورسيزي، عن الملامح الأخيرة للفيلم المقرر عرضه يوم 27 نوفمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للشبكة الأمريكية المنتجة التريلر الأخير للفيلم الذي يسرد قصة حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به في سباق جوائز الأوسكار للعام الجارى.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

ومن المقرر عرض فيلم The Irishman في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي غدا الأربعاء 20 نوفمبر، بالإضافة إلى أن الفيلم يعرض حاليا في عرض خاص على مسرح بروداوى لمدة شهر بداية من 1 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل.

Advertisements