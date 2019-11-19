شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وياسمين رئيس يجتمعان فى فيلم جديد بتوقيع هادى الباجورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الفنانان كريم فهمى وياسمين رئيس في فيلم جديد، لم يستقر على اسمه حتى الآن، من إخراج هادى الباجوري، حيث بدأ القائمون على العمل التحضيرات الأولية للفيلم، الذى يدور فى إطار رومانسي اجتماعي، ومن المقرر البدء فى تصوير متصف شهر ديسمبر المقبل.

ويعقد المخرج هادى الباجورى حالياً جلسات عمل مكثفة مع كريم وياسمين، والجهة المنتجة، للاستقرار على الشكل النهائى للفيلم، واختيار باقي الممثلين، حيث إن السيناريو في مرحلة الكتابة حالياً.

يشار إلى أن كريم فهمى أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "ديدو" ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد، أحمد فتحي، حمدي المرغنى، محمد ثروت، وآخرون، تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

كما يتبقى لياسمين رئيس يوميان وتنتهى من من تصوير فيلم "لص بغداد"، المقرر طرحه فى دور العرض يناير المقبل، ويشارك فى بطولته محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد رزق وصلاح عبد الله، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.