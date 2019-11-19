الإعلامية سالي فؤاد تعلن انفصالها رسميًا.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المذيعة سالي فؤاد، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، انفصالها عن زوجها بشكل رسمي.

ونشرت سالي صورتها، وعلقت: "خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي، ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي".

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يذكر أن سالي فؤاد دخلت في نوبة بكاء أثناء حديثها عن شقيقتها، وعن حالة الوحدة التي عاشها الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، قبل رحيله عن عالمنا، عن عمر ناهز الخامسة والثلاثين.

وقالت سالي فؤاد، خلال تقديمها برنامج "سفرة سالي، على شاشة "بانوراما فود"، إن الوحدة التي عاشها زكي، قبل وفاته هي درس من الله للجميع، لأن الحياة أصبحت تعج بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة سواء صغارًا أم كبارًا، لافتة إلى أن هيثم كان وحيدًا، على الرغم من تحدثه دائمًا عن معاناته من الوحدة، فيما يعيش أشخاص آخرون في حالة وحدة مع أنفسهم لا يشكون أبداً مما يعانون منه.