رؤساء القنوات الناقلة لافتتاح "القاهرة السينمائي" يتابعون تجهيزات النقل التليفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تجرى تجهيزات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدار الأوبرا المصرية، على قدم وساق، ويتابع الثلاثي أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وسيد فؤاد، رئيس قناة نايل سينما، والمنتج هشام سليمان، رئيس قنوات dmc، تجهيزات النقل التلفزيوني لحفل افتتاح المهرجان، الذي يقام غدا الأربعاء.

وقال فؤاد إن قطاع القنوات المتخصصة يوجه الشكر لقنوات الـdmc على التعاون الكبير فى خروج الحدث بأفضل وجه، وعلى التعاون المشترك فى النقل التليفزيوني.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، تنطلق فعاليات دورته الـ41 مساء غد الأربعاء بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة 3 نجوم حاصلين على الأوسكار هم: آل باتشينو، وجو بيشي، وروبرت دى نيرو، الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

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الحفل الذى يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك فى تقديمه 3 من نجوم الفن المصرى، هم خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داود، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت خلال العام الجاري، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى للمهرجان، والذى رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يُحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

وخلال الحفل أيضا يتم تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكى تيري جيليام، والمخرج المصرى الكبير شريف عرفة، كما تتسلم أيضا الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، ويسلط الحفل الضوء على السينما المكسيكية التى اختارها المهرجان ضيف شرف هذا العام.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي تقام فى الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.