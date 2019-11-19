محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة سمية الخشاب، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت "سمية" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية قفطان مغربي مطرز باللون اللبني، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن سمية الخشاب تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "بنت القبايل"، ويشاركها البطولة عمرو عبدالجليل، سميرة عبدالعزيز، ومن إخراج حسني صالح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب بقفطان مغربي في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.