هيثم سعيد يرزق بمولودته الثانية .. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رزق المطرب هيثم سعيد بمولودته الثانية ، الذي أطلق عليها "سيلين".

ونشر هيثم صورة تجمعه بزوجته عارضة الأزياء اللبنانية كارلا سكاب، ومولودته سيلين، التي حرص أن يخفي وجهها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"نورتي البيت، سيلين، بسم الله تبارك الله اللهم احفظها وانبتنا نباتًا حسنًا وأرزقني برها".

وتزوج الفنان هيثم سعيد من عاضة الأزياء اللبنانية كارلا سكاب، عام 2012، وأنجب منها نجله الأول يوسف عام 2013.

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ويستعد المطرب هيثم سعيد لتجربة درامية جديدة من خلال مسلسل إنتاج لبناني تركي، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل، بناءً على توجيهات الجهة المنتجة.

وقال هيثم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه انتهى من تصوير ما يقرب من 50% بدوره في العمل، لافتًا إلى أنه مسلسل ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات الـ60 حلقة، كل 4 حلقات منفصلة عن باقي الحلقات الأخرى.

وتابع أن المسلسل يشارك فيه عدد كبير من الممثلين السوريين والأتراك واللبنانين والخليجيين، ومن مصر (هيثم سعيد وأحمد زاهر).