محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
طالب الفنان أحمد شيبه محبيه بالدعاء لوالدته بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت نقلها العناية المركزة بمستشفى في الإسكندرية.
ونشر الفنان الشعبي عبر صفحته فيديو يجمعه ووالدته، وقال: "السلام عليكم، أحلى حاجة في الدنيا هي الأم، ست الكل ورضاها أحلى حاجه في الدنيا، وبإذن الله ربنا يشفيها هي وكل مريض".
وأضاف: "والدتي خرجت من غرفة العناية المركزة لغرفة عادية، وستغادر المستشفى قريبًا".
واختتم: "الفترة القادمة هنقدم أعمال فنية جديدة"
يذكر أن الفنان أحمد شيبة اكتسب شهرته بعد تقديم "اه لو لعبت يازهر" ضمن فيلم "أوشن 14".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| من داخل المستشفى.. أحمد شيبة يطلب الدعاء لوالدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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