فيديو| من داخل المستشفى.. أحمد شيبة يطلب الدعاء لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طالب الفنان أحمد شيبه محبيه بالدعاء لوالدته بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت نقلها العناية المركزة بمستشفى في الإسكندرية.

ونشر الفنان الشعبي عبر صفحته فيديو يجمعه ووالدته، وقال: "السلام عليكم، أحلى حاجة في الدنيا هي الأم، ست الكل ورضاها أحلى حاجه في الدنيا، وبإذن الله ربنا يشفيها هي وكل مريض".

وأضاف: "والدتي خرجت من غرفة العناية المركزة لغرفة عادية، وستغادر المستشفى قريبًا".

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واختتم: "الفترة القادمة هنقدم أعمال فنية جديدة"

يذكر أن الفنان أحمد شيبة اكتسب شهرته بعد تقديم "اه لو لعبت يازهر" ضمن فيلم "أوشن 14".