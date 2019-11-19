تراند اليوم : سما المصري تكشف تفاصيل تهديد مرتضي منصور بقتلها "ًصورة"

اتهمت الفنانة المصرية، سما المصري، رئيس نادي الزمالك ونائب البرلمان المصري ، مرتضي منصور، بمحاولة قتلها.



وقالت سما عبر منشور لها علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، إنها تلقت اتصالات عديدة تحتوي علي تهديدات بالقتل.

وأوضحت المصري، أنها بصدد تقديم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك عبر محاميها.

وشاركت الفنانة صورة، لمحاميها تعليقا على اتهامات لمنصور بأنه هدد آخرين بالقتل، وكتبت: “طيب وانا؟ يااستاذ طارق جميل سعيد دا انت المحامي بتاعي اشمعن اناااا لا؟؟ بس قالي طالما طلع جبان ومانطقش اسمك خلاص نسيبه شويه ومسيره يجيئ علي حجرنا…. بس دا هددني يابيييه أنه هيقتلني وانا قاعده عامله بيبيه علي نفسي ياباشااااا…. احميني ياحكوووومه”.