تراند اليوم : فنان شهير يشارك ممثلة إسرائيلية في عمل جديد.. ونشطاء يحرجونه بفيديو قديم...

سيل من الانتقادات، تعرض لها الفنان المصري عمرو واكد، بعد إعلانه المشاركة في فيلم " المرأة الخارقة 1984، والذي تجسد فيه الممثلة الإسرائيلية جال جادوت دور البطولة، والذي اعتبره النشطاء تطبيع مع الكيان الصهيوني.

البداية كانت بتغريدة للفنان عبر تويتر وكتب: انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة ١٩٨٤ ( الجزء الثاني ) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو ٢٠٢٠.. يا رب يعجبكم الفيلم".

وهاجم النشطاء الفنان باعتبار أن المشاركة مع الممثلة الإسرائيلية تطبيع خاصة وأنه يعلم أنها شاركت في خدمة الجيش الإسرائيلي لمدة عامين، والموقف العربي من القضية الفلسطينية.

ودافع واكد عن نفسه قائلا: ما هو تعريف التطبيع ؟ بالنسبة لي هو كالآتي : العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال .. المتاجرة معهم .. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه .. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية .. كل ذلك ممكن أن يعد تطبيع .. أما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص " .

فيما أحرجه بعض النشطاء بنشر فيديو للفنان يعود لعام 2014 ورأيه في التطبيع مع الكيان الصهيوني