ظافر العابدين لـ "الخليج 365": أنا رومانسي مع زوجتي وابنتي لا تشاهد "عروس بيروت"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - مازال الممثل التونسي ظافر العابدين يحصد الإعجاب والثناء على دور "فارس"، الذي لعبه في مسلسل "عروس بيروت" إلى جانب الممثلة كارمن بصيبص، وتقلا شمعون وعدد كبير من النجوم عبر شاشة "MBC".

خلال لقاء "الخليج 365" مع ظافر عبّر عن سعادته بهذا النجاج الذي أحدثه العمل. وكانت فرصة لنسأله أمورًا تتعلق بزوجته الذي قال إنه يحاول أن يكون رومانسيًّا معها على قدر المستطاع، كما أنّ ابنته ياسمين لا تشاهد العمل كونه لا يناسب عمرها. وأيضًا حدثنا عن المسلسل الأمريكي الذي يشارك فيه، وفيلمه "العنكبوت" في هذا الحوار:

عبّر الممثل التونسي عن سعادته بنجاح مسلسل "عروس بيروت"، مشيرًا في حديث لـ"الخليج 365. نت" إلى أنّ هذه التجربة كانت مهمّة وطويلة، واستمر التصوير لها حوالى الـ 9 أشهر و6 أيام من أصل 7 في الأسبوع.

وتابع: "الحمدلله أنّ المسلسل لاقى نجاحًا كبيرًا في لبنان وسوريا ومصر والخليج والعالم العربي كلّه، وطبعًا سعيد بكل هذا النجاح".



الطاقة الإيجابية خلال التصوير شعر بها المشاهد



*هل برأيك الحب بين الممثلين كان من أهم عناصر نجاح "عروس بيروت"؟

-هذا الأمر مهم جدًّا، وجود روح الفريق الواحد كان وراء نجاح العمل، فكنا نساعد بعضنا البعض خلال التصوير، وهذا ما شعر به الجمهور، لذا، من المؤكد أنّ الطاقة الإيجابية التي سيطرت على أجواء التصوير وصلت إلى المشاهد.

ظافر العابدين وكارمن بصيبص



*برأيك، من تابع "عروس اسطنبول" ما الذي جعله يقوم بمشاهدة "عروس بيروت"؟

-هو مسلسل جميل وكتابته أيضًا وإخراجه كذلك، ويضم ممثلين من درجة عالية، واللهجة اللبنانية قريبة من الناس. وتابع، "كلها عوامل ساعدت على إنجاح العمل بشكل أكبر. وبصراحة، كل الممثلين قاموا بأدوارهم على أكمل وجه وبطريقة رائعة".

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ظافر العابدين وكارمن بصيبص



التعامل مع كارمن بصيبص سهل



*ثنائيتك مع كارمن بصيبص أتت مختلفة عن "ليالي أوجيني"، وهذه النقطة تُحسب برأيك لصالحكما؟

-علاقتنا أنا وكارمن بصيبص في "ليالي أوجيني" كانت باردة جدًّا، وعكس ما نشاهده في مسلسل "عروس بيروت"، ولا تشبه قصة حب لا من قريب ولا من بعيد، وطبعًا يجب أن نكون مختلفين، مشيرًا إلى أنّ "التعامل مع كارمن سهل، وروحها جميلة، وتفكر بمصلحة العمل، كما أنني أشعر أنّ طريقة تمثيلنا متقاربة من بعضها، لناحية الطبيعية والسلاسة التي تجمع بيننا".

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أنا رومانسي مع زوجتي



*من وحي المسلسل هل أنت رومانسي مع زوجتك الحقيقية كما تظهر مع كارمن في المسلسل؟

-من المؤكد أنني أحاول أن أكون دائمًا رومانسيًّا مع زوجتي، فالشخص الرومانسي مهم في أيّ علاقة، وتظهر في النهاية كم تحبه، والموضوع يكون لمصلحة الثنائي، وأظن أنّ "عروس بيروت" يعطي نماذج مختلفة عن قصص الحب".

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ظافر العابدين من كواليس تصوير المسلسل



*لو كان لديك حماة كـ ليلى (تقلا شمعون) كيف كنت تتصرف معها؟

-(يضحك) من المؤكد أنني سأهرب. وتابع : "قصة الحماة تبقى جدالًا واسعًا، ولكن في النهاية في حال وُجد الاحترام في العلاقة ستجري الأمور على أحسن ما يرام". كما أنّ "الديمقراطية في العائلة مهمة جدًّا، ومن الصعب أن يتحمل الانسان حماه كـ ليلى".

وتابع، "فارس (الذي يلعب دوره ظافر ) حاول أن يجمع بين والدته وبين ثريا (كارمن بصيبص)، وهو أصعب شيء أن يحصل في العلاقة بين الحماه والكنة.



ابنتي لا تتابع عروس بيروت



*كيف تتحدث مع عائلتك لا سيما ابنتك ياسمين : باللهجة اللبنانية أم التونسية؟

-(يضحك) بعد التصوير أصبح يصدر مني اللبناني والمصري والتونسي، لا سيما بعد التصوير. لذلك، أحتاج إلى بعض الوقت بعد كل عمل أقوم بتصويره، أن أعود إلى واقع لهجتي الأم، وفي "عروس بيروت" استمر التصوير 9 أشهر وتحدثت اللبنانية خلال التصوير وخارجه.

وتابع، "التحدي كان عاليًا بنسبة كبيرة، وآمل أن يكون المشاهد سعيدًا بالنتيجة".

ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون



*هل تتابع ياسمين المسلسل؟

-لا. وعمومًا لا تشاهد أعمالي لا سيما وأنّ العمل اجتماعي وغير مناسب لعمرها ولديها ما تتابعه.



مسلسل أمريكي وفيلم مع أحمد السقا



*أخبِرنا عن عملك العالمي الذي قمت بتصويره في الخارج ؟

-بالفعل قمت بتصويره في فرنسا، وهو عمل عالمي مع مخرج مهم جدًّا وهو مسلسل أمريكي تمّ تصويره في فرنسا، وقريبًا ستكشف الشركة المتتجة له كل التفاصيل المتعلقة به ، ولا يمكنني أن أكشف أيّ شيء حاليًّا عن هذا الموضوع.

*ما الذي يميز ظافر العابدين عن غيره؟

-أقوم باختياراتي بحسب قناعاتي، وكل انسان له قناعاته واحتياجاته ولا يمكن أن نحكم على غيرنا. كما أحاول دائمًا أن أقدم كل ما هو جديد ويحمل تحدّيًا في الدور .

ظافر العابدين وكارمن بصيبص



الحياة أكبر من أن يكون فيها حرب



*وأنت من الأشخاص المسالمين على الساحة أيضًا؟

-التمثيل ليس فيه حرب والحياة أكبر من أن يكون فيها حرب، ونركز في عملنا وفي علاقتي مع أصدقائي وعائلتي.

*وما جديد فيلمك مع أحمد السقا؟

-فيلم "العنكبوت" قريبًا سأسافر إلى مصر لننتهي من تصويره. هو عمل مختلف، ودوري مختلف فيه أيضًا عن كل ما قدمته خلال مسيرتي التمثيلية، وسيكون في مطلع العام 2020 وهذا أول تعامل مع النجم الكبير أحمد السقا، ومع المخرج أحمد نادر جلال، وعدد من الوجوه التمثيلية.

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