بالفيديو: جرأة لجين عمران تشعل المواقع.. شاهدوا ماذا فعلت

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للإعلامية السعودية لجين عمران لفت انتباه عدد كبير من المتابعين. وظهرت فيه وهي تحمل صقراً أبيض اللون وتلامس ريشه قبل أن يقوم بنقر إصبعها. وأبعدته بسرعة واصفة إياه بالصبي السيئ.

كما حملت في المقطع نفسه طائراً آخر أسود، وتناولت الكثير من التعليقات جرأتها لافتين إلى أن العديد من الأشخاص لا يجرؤون على فعل ذلك.

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