انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديث للدكتورة خلود وأظهرت من خلاله وجوه توائمها الثلاثة لأول مرة. وأحدث المقطع ضجة كبيرة وذلك بسبب التغير الذي طرأ على أشكالهم.

كذلك نشرت على حسابها على “سناب شات” صورة جمعتها وأسرتها. وأكثر ما لفت الأنظار هو وجود 4 عاملات منزليات تحمل كل منهن أحد الأطفال.

وركزت على ذلك الكثير من التعليق بعدما استعاد الصورة بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات.

ومما كتبه المتابعون: “4 شغالات؟” و”4شغالات شدعوة؟” و”ما شاء الله كل طفل معها خدامة وين ‏دورها؟!” و”والعيال بس تربية شغالات كلهم”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: لأول مرة الدكتورة خالد تكشف عن وجوه توائمها الثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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