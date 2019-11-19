بالفيديو: فنانة لبنانية تظهر بضمادة وورم على وجهها

تداول عدد من حسابات “إنستغرام” فيديو للفنانة اللبنانية ميرنا طحان فاجأ الكثير من المتابعين وبدت فيه وهي تضع ضمادة على أنفها مع انتفاخ في أسفل عينيها.

وأوضحت أنها خضعت لعملية جراحية في أنفها وذكرت أنها تلقت الكثير من التعليقات التي تساءل أصحابها عن سبب هذا القرار لافتين إلى أن أنفها لم يكن يحتاج إلى هذا الإجراء التجميلي.

وأعربت عن فرحها بإتمام الأمر بسرعة وبحصولها على النتيجة التي تريد. ولفتت إلى أن شكل الأنف سيصبح أكثر جمالاً مع مرور الوقت.

ويشار إلى أن ميرنا نشرت صورة لها بعد العملية على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات وعلقت عليها: “كثار منكم سألوني ليش سويت خشمي. المهم ما تتخيلوا شكثر متحمسة أحكيلكم عن هالتجربة وكيف حصلت الدكتور والأكشن اللي صار وشكثر النتيجة حلوة”.