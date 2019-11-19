الليلة .. حفل فرقة بنات الحور بالساقية

يستعد فريق "بنات الحور"، الليلة، لتقديم حفل فني متميز، بمناسبة المولد النبوي الشريف، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعةمن الأغانى والأناشيد التي تتميز بها الفرقة منها: "لبيك اللهم لبيك، يا رايح للحرم، من نورك يا رب اهديني ،كم ناشدا، من راح الحب اشرب واسقيني، رايحة فين يا حاجة ،صلّوا علي نبينا، مولاي كتبت رحمة الناس عليك ،التكبيرات ، يا ليلة العيد ،موشح أمدح المكمل".
جدير بالذكر أن "بنات الحور"، تعد الفرقة هى الأولى فى مصر والعالم العربى المكونة من فتيات فقط، وعددهم 25 فتاة.
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