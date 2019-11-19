الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوي

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، الليلة، لإحياء أمسية موسيقية يُمتع فيها جمهوره بأعماله الرائعة، علي مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتبعها بحفل أخر يوم غدًا الموافق الأربعاء.

ومن المقرر أن يقدم خيرت، خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها، منها "ليلة القبض على فاطمة، عارفة، العرافة، العطور الساحرة قضية عم أحمد، ضمير أبلة

حكمت، الخواجة عبدالقادر ، 100 سنة سينما، هويد الليل، عفوًا أيها القانون، فيها حاجة حلوة، وغيرها".يذكر أن الموسيقار عمر خيرت التقي بجمهوره مؤخرًا من خلال أمسية موسيقية أحياها يوم 9 نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ28، وسط حضورًا ضخمًا.