تراند اليوم : تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تلقى اهتماما كبيرا على المستوى الجماهيري والإعلامي، وسط جهودا واسعة من المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، للدورة الثانية على التوالي، من أجل إعادة مكانة المهرجان المصري العريق العالمية.

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن حفل الافتتاح :

– يقام حفل الافتتاح يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساء بدار الأوبرا المصرية.

-يقدم حفل الافتتاح دينا الشربيني، خالد الصاوي وأحمد داود.

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-سيتم تكريم المخرج العالمي تيري جيليم والمخرج شريف عرفة والنجمة منة شلبي، وسيتم منحهم جائزة فاتن حمامة للتميز.

-فيلم الافتتاح Irish man للنجم العالمي روبرت دي نيرو.

-تحمل الدورة اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله الذي شغل منصب المدير الفني للمهرجان لعدة سنوات.