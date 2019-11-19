تراند اليوم : أقوي حفل في الرياض .. استعدادات محمد رمضان لحفل السعودية

تجري العديد من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بحفل النجم محمد رمضان ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي من المقرر إقامته بعد غد، الخميس ٢١ نوفمبر .

يحمل حفل رمضان شعار “أقوى حفل في الرياض” ونفذت معظم التذاكر مع الساعات الأولى من طرحها حيث من المتوقع حضور الآلاف من محبيه من الأسر الخليجية والعربية والشباب من مختلف الأعمار ممن تم تخصيص أماكن للوقف لهم أمام المسرح الذي تم تشييده وتصميمه بإشراف إمبراطور المسارح في الشرق الأوسط تامر فوزي بتقنيات خاصة ليستوعب الفقرات الاستعراضية العالمية والخطط التي سيتم الكشف عنها خلال الحفل لتكون مفاجأة للجمهور .

الحفل يتم برعاية ودعم المستشار ترك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومن انتاج شركه روتانا للصوتيات والمرئيات ويشرف على تنظيمه نبيل السويسى الذي حقق العديد من النجاحات في اضخم الحفلات العربية ومؤخرا بحفلات محمد رمضان و الإشراف الفني للحفل محمد جابر واشراف المسرح لتامرفوزى والإضاءة يقوم بتصميمها الدي جي وليد الحريرى والالعاب الناريه سامى يوسف .. بالإضافة إلى ستايلست نهال المصرى- اخراج مسرحى تامر كرم.