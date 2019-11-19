كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 06:54 مساءً - أفادت وسائل إعلام تركية عن وضع الفنانة التركية ” هازال كايا ” لمولودها الأول من زوجها ” على آتاي ” في أحد مستشفيات تركيا .
وإنهما بصحة جيدة للغاية وقد أطلقت عليه اسم فكرت علي .
وانتشرت الصورة الأولى للنجمة التركية مع مولودها فكرت علي وزوجها علي آتاي وذلك من داخل المستشفى .. وبدا القليل من وجه الطفل فيما كانت هازال نائمة وزوجها بجانبها ويضع يده على رأسه .
يذكر أن هازال كايا قد تزوجت من الممثل والمخرج التركي علي آتاي في شهر فبراير لعام 2019 بعد ان جمعتهما علاقة عاطفية لسنوات طويلة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. هازال كايا تضع مولودها الأول .. ونشر الصورة الأولى لهما بعد الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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