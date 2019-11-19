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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 06:54 مساءً - نشرت الفنانة ” منى زكي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوريز لاحتفالها بعيد ميلادها وعيد ميلاد زوجها الفنان ” أحمد حلمي ” الذي يوافق نفس اليوم وهو الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري من داخل منزلهما .
وظهر في مقطع الفيديو قالب الكيك وعليه عبارة ” Happy Birthday ” ويظهر صوت منى زكي وأحمد حلمي برفقة ابنائهما وهم يغنون أغنية ” عيد ميلاد سعيد ” الشهيرة .
وعلقت منى زكي على الفيديو قائلة : ” عائلتي ” .. وعلقت مرة أخرى : ” أميري ” في إشارة منها إلى زوجها النجم أحمد حلمي .
كما نشرت إذاعة ” نجوم إف إم ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو لاحتفال القناة وبرنامج ” أسرار النجوم ” الذي تقدمه المذيعة إنجي علي بعيد ميلاد مني زكي أثناء استضضضافتها في البرنامج .
ويظهر في مقطع الفيديو الفنانة منى زكي برفقة عدد من الأصدقاء المقربات لها مع إنجي علي وهم يغنون لها احتفالا بعيد ميلادها وأحضروا قالب كيك .
وتحدثت منى زكي إنها على الرغم من أنها تنتمي هي وزوجها الفنان أحمد حلمي إلى نفس البرج إلا أنهم مختلفين كثيرا عن بعضهما البعض .
وأشارت منى إلى إنها لا تهوى الاحتفال بعيد ميلادها ولا تشعر بأي جديد في هذا اليوم قائلة : ” إحنا بنكبر سنة فبنعديها وبننساها .. وبالتالي ماحدش بيفرح أنه بيكبر .. أنا السنة دي تميت الـ 42 سنة لكن أنا جوا قلبي عندي 18 سنة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بعيد ميلادهما مع ابنائهما .. والفنانة تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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