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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور للفنانة المصرية ياسمين صبري في المالديف والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
نشرت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، مؤخراً عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورًا لها على شواطئ "المالديف".
وظهرت ياسمين، بإطلالة جذابة، ومعها دراجة أشعلت "السوشيال ميديا"، وإنهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها، معبرين عن حبهم لها ومتسائلين عن سر جمالها ورشاقتها.
وكانت ياسمين صبري قد تحدثت في برنامج "صاحبة السعادة" عن تفاصيل رحلتها إلى جزر المالديف وكيف قضت اجازتها هناك .
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