بيلا حديد تحذف منشورها على إنستجرام بسبب سيلينا غوميز!

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن العلاقة بين عارضة الأزياء الأميركية، فلسطينية الأصل “بيلا حديد”، والنجمة “سيلينا غوميز” في أسوأ فتراتها، والسبب يعود إلى المطرب الكندي “ذا ويكند” الذي كان على علاقة بـ “غوميز”، قبل أن ينفصلا، ويعود مُجدداً إلى صديقته السابقة “بيلا حديد”.

قبل ساعات، نشرت “بيلا” أثناء جولتها في باريس، منشوراً على حسابها إنستاغرام مصحوباً بصورتها، وقامت “غوميز”، التي عادت لمتابعة “بيلا” على إنستاغرام قبل أيامٍ قليلة، بالتعليق على المنشور وكتبت “مُذهل”، مصحوباً بـ”إيموجي مبتسم”.

لكن “بيلا” التي أثيرت أخبار عودتها إلى “ذا ويكند” مؤخراً، لم يعجبها رد فعل الصديقة السابقة لصديقها، وقامت بحذف المنشور من على إنستاغرام، وهو ما لوحظ من قِبل عدد من المُعجبين، وخصوصاً المُعجبين المنحازين لغوميز.

من جانبها نشرت إحدى الصفحات التي يديرها معجبو “غوميز”، المنشور الذي كانت حذفته “بيلا” من على حسابها، وأشاروا إلى تعليق “غوميز”، وأوضحوا أن هذا المنشور كانت “بيلا” حذفته من على حسابها.

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وعلى ذلك المنشور، قامت “غوميز” بالتعليق قائلة: “هذا مُقرف”، مع “إيموجي حزين!”

يُذكر أنه في عام 2017، حين كانت “غوميز” على علاقة بـ”ذا ويكند”، قالت إنها لم تكسر روابط الصداقة بينها وبين “بيلا” بارتباطها بصديقها السابق، لأن علاقتها بها ليست صداقة بالأساس، ولكن مجرد معرفة سطحية.