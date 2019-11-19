كيف تتعامل نسرين طافش مع الشائعات؟ – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: تحدّثت النجمة السوريّة نسرين طافش عن الشائعات والأخبار التي لاحقتها في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.
نسرين وفي مقابلة لها عبر برنامج “et بالعربي” قالت أنّ هذه الأمور تحصل مع جميع نجوم الصف الأول وهي ضريبة الشهرة والنجاح المستمر.
وكشفت أنّ كل ما يُقال عنها لا يهمّهما ولا يؤثر عليها أبداً مؤكدة أنّها اعتادت على هذا الأمر وهي تختار الأخبار التي ترد عليها وتلك التي تذهب بها إلى القضاء.
يُذكر أنّ آخر أعمال نسرين مسلسل “مقامات العشق” الذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني إلى جانب الممثل اللبناني يوسف الخال.
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