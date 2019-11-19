فيديو.. لاعب كوريا الجنوبية يحلم بتكرار سيناريو ألمانيا أمام البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحلم جونج ووي يونج، لاعب منتخب كوريا الجنوبية، بتكرار سيناريو مواجهة فريقه أمام منتخب ألمانيا في كأس العالم 2018 بروسيا، خلال المواجهة المقبلة أمام البرازيل وديا.

وتغلبت كوريا الجنوبية على ألمانيا بنتيجة 2-0 في دور المجموعات ببطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، لتساهم في إقصاء منتخب "الماكينات"، حامل اللقب وقتها من الدور الأول.

وتلعب كوريا الجنوبية أمام منتخب البرازيل وديا (الثلاثاء) باستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال جونج في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "من المعلوم في الوقت الحالي أن منتخب البرازيل من أفضل المنتخبات في العالم، ونحترم ذلك وندرك مدى صعوبة المباراة".

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وأضاف: "في كرة القدم الحديثة هناك عدة لطرق للفوز في هذه المواجهات الكبيرة، مثلما فعلنا في كأس العالم الماضية أمام ألمانيا".

وأتم: "ستكون لنا عدة أهداف في مباراة البرازيل، وسنهاجم في اللقاء من أجل الفوز".

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يحتل صدارة المجموعة الثامنة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.