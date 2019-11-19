اصالة تدافع عن صابرين

دافعت الفنانة اصالة عن الممثلة صابرين، وذلك بعدما تعرضت الأخيرة لهجوم عنيف وانتقادات كثيرة عقب خلعها الحجاب للمرة الأولى بعد سنوات عديدة.

وقالت اصالة على حسابها على انستغرام: “غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان، شو دخلكم فيها؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا، صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور، وما بيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّه”.

وكانت صابرين قد تعرضت لانتقادات بعد ظهورها بشعر أشقر دون الحجاب وقالت: “منذ سنوات طويلة خاصة في توقيت مسلسل “شيخ العرب همام”، وأنا ينتقدونني بسبب الباروكة وأطلقوا عليّ حينها اسم “صابرين أم بروكة”، وظهوري حاليًا بشعري حيث انني خلعت فقط الباروكة. وكما سبق وقلت محتشمة ولست محجبة وهذا موضوع بيني وبين ربنا هو الذي يحاسبني”. صابرين تنهار بالبكاء بعد انتقادات خلع الحجاب: “لما أنزل القبر ربنا اللي هيحاسبني”