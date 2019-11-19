أصالة: غريبة جدًّا فتاوى بعض البشر.. من قصدت ولماذا تعرضت للهجوم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواصل الأصداء وردود الفعل الواسعة سواء داخل الوسط الفني أو الجماهيري حول قرار الفنانة المصرية صابرين بخلع حجابها فجأة، فرغم أنها تلقت هجومًا لاذعًا من بعض المتابعين إلا أنها حظيت أيضًا بمن يدافع عنها ويقف إلى جانبها، خاصة وأنها لم تكن الأولى كما أنها لن تكون الأخيرة التي تقوم بهذا التصرف.

آخر تلك المدافعات عن صابرين كانت الفنانة السورية أصالة التي لم تقف صامتة وهاجمت من انتقدوا الفنانة المصرية، مؤكدة أن الأخيرة لها حريّه التصرف فيما تفعله، ولا يجوز لأحد من الجمهور محاسبتها.

واستغربت الفنانة السورية من ما وصفته بفتاوى البعض من البشر، قائلة بأنها تعرف الكثير من السيدات اللاتي كنّ محجبات ثم خلعن الحجاب، ومنهنّ بناتٌ نساءُ أهلهنّ محجبات بل ومتشددات كذلك، متسائلة:" شو دخلكم فيها؟ وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدهم يعيشوا".

وامتدحت أصالة صابرين، لافتة إلى أن الجميع يعرف طهر مسيرتها الفنية، كما أن لها الملايين من العشاق الذين يحترمونها، سواء كانت محجّبة أو غير محجبة، مضيفة بأنها لا تعتقد أن يكون من بين منتقديها من هو أحسن أو أكثر التزامًا منها.

وأوضحت الفنانة السورية أن المؤمن الحقيقي خلوق ومُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعرف ما في الصّدور، وتابعت:"كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقة الطيّبة الموهوبة الحُرّه".

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غير أن أصالة لم تسلم من ردّ فعل بعض المتابعين على دفاعها عن صابرين، وتعرضت لهجوم أيضًا بسبب أسلوبها في الحديث عن الفنانة المصرية.

وأشار البعض إلى أنه مثلما تعد صابرين حرّة في قراراتها، فإن الجمهور أيضًا حر في التعبير عن رأيه، مبينين أن المشاهير يعلمون أنهم محط الأنظار في كل كبيرة وصغيرة، وعليه فإنهم يجب أن تكون صدورهم واسعة ويتقبلون النقد، مستغربين أيضًا تبرير صابرين على خلعها الحجاب بقولها إنها بسبب أزمة نفسية تعرضت لها نتيجة ردود فعل الجمهور عليها عندما كانت ترتدي "باروكة"، مستنكرين إقحام أبنائها بالموضوع على أنهم تعرضوا للشتائم والهجوم، وهذا لم يحصل وفق قولهم.

بينما وصف آخرون أن أسلوب أصالة كان مشابهًا للخطابة، وعلقوا على جملتها عندما قالت إنها تعرف عائلات متشددة قامت بناتها بخلع الحجاب، مؤكدين أن الموقف ليس بخلع الحجاب وإنما بالأسلوب غير المقنع في الدفاع عن تصرف أصالة.

واتجه آخرون للحديث عن أن حق الانتقاد مكفول لدى الجميع دون تطاول أو تجريح، فيما اعتبروا أن تصرف صابرين جعلهم يشعرون أنها أصبحت في الطريق الصحيح عندما خلعت الحجاب، وبينت لهم أنها كانت على خطأ عندما كانت تُغطي شعرها، وهو ما استفز البعض.

يذكر أن العديد من النجمات دافعن أيضًا عن صابرين منهن نشوى مصطفى، وسهير رمزي، والإعلامية بوسي شلبي، ومنة شلبي، وروجينا، ورانيا فريد شوقي، ورانيا يوسف، ونيكول سابا، ومنى زكي.