شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يشارك فى موسم الرياض بحفل غنائى ..اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم رامى صبرى حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، ومن المقرر أن يشهد عددا من المفاجآت، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير "فارق معاك" الذى طرحه مؤخرا.

من ناحية أخرى طرح رامى كليب أخرمن أغانى ألبومه الأخير، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًاً ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".