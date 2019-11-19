شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد العزيز يلتحق بمسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب ويجسد شخصية محامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحق الفنان عمرو عبد العزيز لأسرة مسلسل "الأخ الكبير"، الذى يلعب بطولته النجم محمد رجب، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجى، ويجسد عمرو شخصية محامى يدعى زاهر شندى.

كما يجسد النجم محمد رجب خلال مسلسل "الأخ الكبير" شخصية سواق ميكروباص يدعى "حربى أبو رجيلة"، يتعرض لأزمات عدة، على إثرها يدخل السجن.

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"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل يسجل التجربة الأولى لمحمد رجب فى نوعية أعمال الـ 45 حلقة بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.