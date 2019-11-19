أسامة البهنسي وهشام سليمان وسيد فؤاد يتابعون تجهيزات مهرجان القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق يتم تجهيزات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدار الأوبرا المصرية، ويتابع الثلاثي أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وسيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما، والمنتج هشام سليمان رئيس قنواتdmc تجهيزات النقل التليفزيونى لحفل افتتاح المهرجان.



هشام سليمان وأسامة البهنسي

وقال سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما: "قطاع القنوات المتخصصة يوجه الشكر لقنوات الـdmc على التعاون الكبير فى خروج الحدث بأفضل وجه، وعلى التعاون المشترك فى النقل التليفزيوني".



أسامة البهنسي وسيد فؤاد يتابعان تجهيزات النقل التليفزيوني

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، تنطلق فعاليات دورته الـ41 مساء غد الأربعاء بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

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فريق نايل سينما

الحفل الذى يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك فى تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصرى، هم خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت خلال العام الجاري، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى للمهرجان، والذى رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فنى يحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما.



سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما يتابع تجهيزات المهرجان

وخلال الحفل أيضا يتم تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطانى من أصل أمريكى تيرى جليام، والمخرج المصرى الكبير شريف عرفة، كما تتسلم أيضا الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، ويسلط الحفل الضوء على السينما المكسيكية التى اختارها المهرجان ضيف شرف هذا العام.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي تقام فى الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.