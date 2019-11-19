شكرا لقرائتكم خبر عن " وحشتونى " لـ مصطفى شوقى تحقق المليون الأول بعد 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية " وحشتوني " للمطرب مصطفى شوقي، نجاحا كبيرا حتى الآن، حيث اقتربت من كسرحاجز الـ مليون الأول على موقع يوتيوب في 4 أيام فقط، والأغنية من كلمات نصرمحروس، وألحان مصطفي شوقي، وتوزيع رامي سمير، وميكس وماستر هاني محروس.

وسبق وحقق المطرب مصطفى شوقى نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "ملطشة قلوب"، حيث حققت 6 ونصف مليون مشاهدة، إذ نالت إعجاب جمهور مصطفى فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقى رامى سمير، وميكس وماستر هانى محروس.

"ملطشة القلوب" هى أول أغانى "فرى ميكس 5"، التى يعود بها نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبوماته الشهيرة، والتى شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، منهم: تامر حسنى، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم