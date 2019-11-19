شكرا لقرائتكم خبر عن قصر السينما يكرم نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، الأحد المقبل، ويمنحها شهادة تقدير، وذلك بمقر القصر بجاردن سيتى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

يعقب تكريم الفنانة القديرة ندوة يديرها الصحفى طارق مرسى مدير تحرير روزاليوسف، وتتحدت "نبيلة" فى الندوة عن مسيرتها الفنية وأهم محطاتها السينمائية ودور الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس فى نبوغها وتميزها كما تكشف أسرارا خاصة عن مشوارها لأول مرة، والأسماء التى ساهمت فى نجوميتها.

يحضر الندوة الكاتب الكبير مصطفى محرم والمخرج القدير على عبد الخالق والمنتج والموزع محسن علم الدين والكاتب الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى.