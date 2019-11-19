شكرا لقرائتكم خبر عن كلايف أوين يلعب دور الرئيس الأمريكى الأسبق كلينتون فى American Crime Story والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الأمريكى كلايف أوين إلى الموسم الثالث من مسلسل American Crime Story، المقرر عرضه على شبكة FX ، ويلعب أوين دور الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون،
وسيركز الموسم الجديد على عزل كلينتون وفضيحة مونيكا لوينسكي، وكان قد تم الإعلان سابقًا عن مشاركة بيني فيلدشتاين في دور لوينسكي، مع سارة بولسون في دور ليندا تريب وآنالي أشفورد في دور بولا جونز.
أما عن دورهيلاري كلينتون لا يزال البحث يجري عن الممثلة التي ستقوم بـ أداء الشخصية، وسيستند الموسم الثالث إلى كتاب جيفري توبين بعنوان " A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President ".
وحسبما نشر التقرير على موقع " variety "، سيبدأ انتاج الموسم الثالث أوائل عام 2020، وسيبدأ عرض حلقات العمل في 27 سبتمبر من نفس العام.
يذكر أن أحداث الموسم الماضى كانت مقتبسة من كتاب "The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson" للكاتب جيفرى توبين، والتي دارت حول محاكمة اللاعب “أو جاى سيمبسون” من منظور المحامين، وتكشف الأحداث الفوضى التى سببها كلا الجانبين خلف الستار، وتأثير الثقة المفرطة فى القضاء ودهاء وذكاء الدفاع بالإضافة إلى تاريخ شرطة لوس أنجلوس فى التعامل مع المجتمع الأمريكى من أصل أفريقى، هذا المزيج أعطى هيئة المحلفين ما احتاجوا إليه بالضبط، وهو النظر إلى القضية بشكل عقلانى خالٍ من الأحكام المسبقة.
كانت هذه تفاصيل خبر كلايف أوين يلعب دور الرئيس الأمريكى الأسبق كلينتون فى American Crime Story لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.