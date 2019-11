شكرا لقرائتكم خبر عن كلايف أوين يلعب دور الرئيس الأمريكى الأسبق كلينتون فى American Crime Story والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الأمريكى كلايف أوين إلى الموسم الثالث من مسلسل American Crime Story، المقرر عرضه على شبكة FX ، ويلعب أوين دور الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون،

وسيركز الموسم الجديد على عزل كلينتون وفضيحة مونيكا لوينسكي، وكان قد تم الإعلان سابقًا عن مشاركة بيني فيلدشتاين في دور لوينسكي، مع سارة بولسون في دور ليندا تريب وآنالي أشفورد في دور بولا جونز.

أما عن دورهيلاري كلينتون لا يزال البحث يجري عن الممثلة التي ستقوم بـ أداء الشخصية، وسيستند الموسم الثالث إلى كتاب جيفري توبين بعنوان " A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President ".

Advertisements

وحسبما نشر التقرير على موقع " variety "، سيبدأ انتاج الموسم الثالث أوائل عام 2020، وسيبدأ عرض حلقات العمل في 27 سبتمبر من نفس العام.

يذكر أن أحداث الموسم الماضى كانت مقتبسة من كتاب "The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson" للكاتب جيفرى توبين، والتي دارت حول محاكمة اللاعب “أو جاى سيمبسون” من منظور المحامين، وتكشف الأحداث الفوضى التى سببها كلا الجانبين خلف الستار، وتأثير الثقة المفرطة فى القضاء ودهاء وذكاء الدفاع بالإضافة إلى تاريخ شرطة لوس أنجلوس فى التعامل مع المجتمع الأمريكى من أصل أفريقى، هذا المزيج أعطى هيئة المحلفين ما احتاجوا إليه بالضبط، وهو النظر إلى القضية بشكل عقلانى خالٍ من الأحكام المسبقة.