شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت بطلة إعلان لإحدي مشروبات المياه الغازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الممثلة جال جادوت من تصوير اعلان في لندن لصالح احدي شركات المشروبات الغازية الشهيرة علي مستوي العالم، وظهرت جادوت في كواليس التصوير وهي تعاني من البرد مما جعلها تستعين بـ "قربة" من الماء الدافئ إضافة إلي بالطو أبيض.

من جانب أخر تخوض الممثلة جال جادوت دورالبطولة فى المسلسل الدرامى الجديد الذى سيسرد تفاصيل محرقة الهولوكوست الشهيرة التى صممها الرئيس النازى أدولف هتلر لحرق اليهود.

ومن المقرر أن تجسد جادوت شخصية السيدة البولندية الشهيرة "إيرينا سيندلر" التى نجحت فى إنقاذ الآلاف من الأطفال اليهود أثناء أحداث محرقة الهولوكوست.

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العمل الدرامى الجديد سيكون من إنتاج شركة وارنر بروس للإنتاج السينمائى، ومن المقررأن يكون المسلسل الجديد من تأليف جوستين جويل جيلمر، وسيركز علي الانفاق البولندية في حي اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

إيرينا سيندلرسيدة بولندية نجحت فى تهريب آلاف الأطفال اليهود أثناء محرقة الهولوكوست عن طريق الإنفاق البولندية التى تم حفرها فى الحى اليهودى، عن طريق تصميم هويات مزيفة لهم لتهريبهم خارج البلاد حتى تم القبض عليها من قبل قوات الجستابو الخاصة بالحزب النازى عام 1943 وتعرضت للتعذيب.