مصطفى حسني يكشف حقيقة هجومه على حلا شيحة بعد خلعها للحجاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي منشورا تم نشره على إحدى الصفحات على موقع ” فيس بوك ” والتي حملت إسم الداعية الإسلامي الشهير ” مصطفى حسني ” .

والذي تضمن هجوما منه على الفنانة ” حلا شيحة ” عقب التصريحات التي أدلت بها مؤخرا عن قرارها بخلع الحجاب وحديثها عن الحجاب .

وجاء في المنشور : ” و نرجع من تانى للعبثية ف الدين .. انا اختلف مع حلا شيحة أو اتفق ده مش مهم لكن اللى هى بتقوله مهم لأنه من الاخر بيلاقى رواج بمعنى أنه بينتشر كالنار ف الهشيم .. معنديش مشكلة انك اتحجبتى و رجعتى انتقبتى و بعدين قلعتى الحجاب دى حرية شخصية وانتى اللى هتتحاسبى ” .

وتابع : ” انا مليش انى اقولك اعملى أو متعمليش لانى شخصيا من مؤيدى احياء الشعائر عن اقتناع و حب مش غصب و فرض رأى و عادات مجتمع .. لكن إنك تبتدى تقنعى نفسك بأنك صح بأنك توصلى فكرة غلط عن القران ف ده مفيهوش تهاون و واجب ردعك .. يعنى انا شخصيا كل ما اشوفك اقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الحق و فهمت ليه الرسول صلى الله عليه وسلم و هو معصوم كان بيردد الدعاء ده ” .

وعن ترتيب سور القرآن قال مصطفى حسني : ” بالنسبة لترتيب سور القران فهى مترتبة بشكل متقدريش تحجميه ف وصف أو كلمة لكن نقدر نقول إن ربنا قدر أنه يوصلنا بالشكل ده أصل القرآن ” .

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وأضاف : ” انا مليش دعوه بميولك وانتى نظرتك للدنيا ايه لكن يهمنى أن دينى ميتفهمش غلط و أن لو فى واحدة مذبذبة بين انها تقلع الحجاب أو تكمل بيه تيجى انتى بكلامك المعلن تساعديها ع خلعه بمنتهى الأريحية .. يعنى حتى هتخليها تفقد احساسها بالذنب أو بالخزى من اللى عملته ” .

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ليخرج الداعية مصطفى حسني بنفيه لكل ما نسب إليه وأن هذا المنشور وهذه الصفحة لا صلة له بها نهائيا .

وأوضح في منشورا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” جميع الصفحات الرسمية له على مواقع التواصل الإجتماعي وأن أي تعليقات أو أخبار خاصة به يكتبها فقط على هذه الحسابات .. وأن ما ينشر على لسانه أو ينسب له خارج حساباته من تصريحات هو غير مسؤول عنها تماما .

فكتب مصطفى حسني قائلا : ” هذه صفحتي الرسمية الوحيدة على الفيسبوك .. أي تعليقات أو أخبار أكتبها فقط على حساباتي الرسمية الموثقة.. وما ينشر على لساني أو ينسب لي خارج حساباتي من تصريحات أنا غير مسئول عنها .. لكم جزيل الشكر على حرصكم وأمانتكم ومتابعتكم ” .

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