بعد الإعلان عن فيلمه الجديد .. عمرو واكد متهم ب ” التطبيع “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - كشف الفنان المصري ” عمر واكد ” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن إنضمامه لأسرة عمل فيلم ” المرأة الخارقة 1984 ” الجزء الثاني والذي تجسد فيه دور البطولة الممثلة الإسرائيلية ” جال جادوت ” .

فكتب في تغريدة له قائلا : ” انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة ١٩٨٤ ( الجزء الثاني ) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو ٢٠٢٠.. يا رب يعجبكم الفيلم ” .

الأمر الذي أثار كثيرا من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وشنت حملة من الانتقادات ضد الفنان المصري متهمين إياه بالتطبيع بسبب قبوله مشاركة فيلم مع ممثلة من الجنسية الاسرائيلية والتي شاركت في خدمة الجيش الإسرائيلي لمدة عامين .

ليرد عمرو واكد على ذلك وفي دفاع عن نفسه قائلا إن التطبيع لا يشمل التمثيل في فيلم متعدد الجنسيات .

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فكتب على تويتر : ” ما هو تعريف التطبيع ؟ بالنسبة لي هو كالآتي : العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال .. المتاجرة معهم .. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه .. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية .. كل ذلك ممكن أن يعد تطبيع .. أما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص ” .

وتداول بعض المغردين عبر موقع تويتر مقطع فيديو من مقابلة سابقة لعمرو واكد قال فيها إنه يرفض المشاركة في عمل يضم فنانين إسرائيليين لأنه ” مؤمن بقضية إنسانية ” مشيرين إلى تغيير موقفه ورأيه .

وطالبه جمهوره بالاعتذار عن الفيلم او اقصاء الممثلية الإسرائيلية جال جادوت من بطولة الفيلم .