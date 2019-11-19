دونالد ترامب يصف رئيسة مجلس النواب ب ” المجنونة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” اليوم الثلاثاء بتغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” يسخر فيها من رئيسة مجلس النواب الأمريكي ” نانسي بيلوسي ” ووصفها ب ” المجنونة ” .

حيث كتب ترامب في تغريدته : ” صرحت نانسي بيلوسي للتو بأنه من الخطر السماح للناخبين بتحديد مصير ترامب ” .

وتابع : ” بعبارة أخرى فهي تعتقد أنني سأفوز ولا تريد أن تترك الفرصة للسماح للناخبين باتخاذ القرار ” .

وأضاف : ” فهي تريد تغيير نظام التصويت لدينا .. واو .. إنها مجنونة ” .

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وجاءت تغريدة دونالد ترامب على إثر التصريحات التي أدلت بها نانسي بيلوسي في الحوار التي أجرته مع قناة ” سي بي إس ” الأمريكية والتي دعت من خلاله الرئيس ترامب إلى الإدلاء شخصيا بإفاداته في مجلس النواب في إطار تحقيق العزل الذي أطلقه بحقه الديمقراطيون في المجلس .

وأشارت إلى أن جميع الفرص متوافرة لديه لطرح قضيته .. كما جددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي مقارنتها بين ترامب والرئيس الجمهوري السابق ريتشارد نيكسون .

قائلة إن نيكسون الذي لاحقته فضيحة التنصت على مقر الحزب الديمقراطي وما تلاها من تستر اهتم على الأقل ببلده إذ أنه فضل ترك السلطة قبل مساءلته في الكونجرس وقالت : ” ما فعله ترامب كان أسوأ كثيرا حتى مما فعله ريتشارد نيكسون ” .