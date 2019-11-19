باسم ياخور يرسم البسمة على وجوه الأطفال المصابين بالسرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان السوري باسم ياخور لحملة «مليون بسمة» التي اطلقتها جمعية «بسمة» المعنية بدعم ورعاية وعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.

باسم زار مقر الجميعة، وحرص على تفقد حالة الأطفال المرضى الصحية، ونجح في رسم البسمة على وجوههم، كما التقط معهم عدد من الصور التذكارية التي نشر بعضها عبر حسابه الخاص عبر انستجرام، ودعا متابعيه للتبرع لصالح الجمعية بمنشور مؤثر كتب فيه: «الوجوه الشجاعة اللي شفتا لاطفال عم تكافح لتبتسم برغم الالم اللي لايحتمل صعب اوصفها بكلام بسيط ..اطفال اعطوني درس بالقوة والتمسك بالامل برغم الوجع وحرقة الكيماوي اللي عم يدخل بشرايينهم».

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وتابع: «الله يحمي كل اولادكم واولادنا بس ابن الميسور بيقدر يتعالج بأي مكان خاص سواء جوا البلد او برا البلد واللي ما بيقدروا الهن جمعية بسمة اللي عم تعالج عدد كبير من الاطفال باهتمام وحرص مدهش وهاد كلو بفضل تبرعات اصحاب القلوب المحبة خلونا نواجه آلام هالمرض البشع سرطان الاطفال وندعم جمعية بسمة في إطار حملة مليون بسمة».

وأضاف: «‏‎زيارة كان عنوانها الأمل ببكرا والإصرار على الاستمرار بتشجيع كل أفراد المجتمع للمشاركة بتبرع صغير بقيمة ١٠٠٠ ل س من مليون سوري لنقدر نعالج ضعف عددالاطفال خلال عام 2020.. ‏‎شكرا لمساهمتكم معنا، شكرا لوقفتكم اذا اقدرتوا، ونحنا وانتوا قادرين نساعد ولاد بسمة وقادرين نعطيهم الأمل بانقاذ حياة اطفال حياتهم معلقة بدعمكم، للتبرع من داخل سوريا ارسلو رسالتين على الرقم ١٠٧٧واكتبوا في كل رسالة كلمة بسمه قيمة الرسالتين الف ليرة سورية».

من ناحية أخرى، يصور باسم ياخور حالياً الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة»، وهو من انتاجه، ويشارك الفنان السوري في بطولته أمام صفاء سلطان، فادي صبيح ومحمد حداقي وعبدالمنعم عمايري ورنا شميس وغيرهم، والعمل من تأليف مجموعة من الكتاب، و إخراج تامر اسحاق.