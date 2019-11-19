صراع على الفانز بين ديبيكا بادوكون وزوجها رانفير سينغ

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تزوج الثنائي الهندي ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ منذ عام واحد، وقد احتفل الزوجان المشاهير بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما في المعبد الذهبي، وأمريتسار ومعبد فينكاتيسوارا، تيرومالا.

يلهث متابعيهما على صفحاتهما الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي للحاق بسيل الصور ومقاطع الفيديو المختلفة التي يشاركها النجمان من الرحلة.

في مقطع فيديو جديد ظهر على شبكة الإنترنت، نستظيع ان نيمز بوضوح، مدى الانسجام الذي لا يزال يطغى على علاقة ديبيكا بزوجها، حيث لا تظهر فقط الصداقة الحميمة التي يشاركونها ولكن أيضًا حبهما للجماهير.

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لذا، ما حدث كان ديبيكا ورانفير يخرجان من المعبد عندما أحاط بهما المصورون والجمهور. بالطبع، كان فريقهما الأمني ​​هناك خشية تعرضهم للاعتداء.

صرخت إحدى الفتيات اللاتي كانوا يتبعونهم في ديبيكا أنها تحبها. فردت ديبيكا بشكل إيجابي. ثم أخبرت الفتاة نفسها رانفير أنها يحبه. سأل ديبيكا، بلطف، الفتاة عما إذا كانت تحبها أكثر مما تحب رانفير. كما طلبت من رانفير، “ألا يسرق معجبيها! “

فنيًا، أنهى كل من ديبيكا ورانفير تصوير فيلم 83، يتناول الفيلم الذي أخرجه كبير خان الفوز الذي حققه فريق الكريكيت الهندي في كأس العالم عام 1983.