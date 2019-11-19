تامر حسني نجم أقوى حفلات الجامعة الأمريكية في القاهرة

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم الجمعة الموافق 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

تامر حسني سيقدّم خلال الحفل باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أغاني ألبوم “عيش بشوقك” الذي طرحه في صيف 2018.

ومن المقوقع أن يكون هذا الحفل هو الأضخم في تاريخ الجامعة الأمريكية في القاهرة، حيث شهد طيلة الأيام الماضية اقبالًا كبيرًا على الحجوزات من محبّي نجم الجيل في مصر.

على صعيد آخر، يترقب جمهور تامر حسني طرح فيلمه الجديد “الفلوس” قريبًا، ويشاركه في بطولته كل من زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعلي ربيع وويزو. قصّة الفيلم من تأليف تامر حسني نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.